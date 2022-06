Bagger prägen derzeit das Bild der Großen Straße in Fürstenau. FOTO: Jürgen Schwietert Bagger bestimmen das Bild So sieht es bei der Sanierung der Großen Straße in Fürstenau aus Von Jürgen Schwietert | 21.06.2022, 16:45 Uhr

Dort, wo sonst Autos fahren, rollen derzeit die Bagger. Die Haupteinkaufsstraße in Fürstenau - die Großen Straße nebst Marktplatz - bietet in diesem Tagen ein ungewöhnliches Bild. Das lockt zum einen Baustellentouristen an und besorgt zum anderen die Geschäftsleute, die Einbußen befürchten. Der Stand der Dinge.