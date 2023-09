Planer stellt Konzept vor Die Sanierung des Freibades in Fürstenau wird ein Millionen-Projekt Von Jürgen Ackmann | 29.09.2023, 18:46 Uhr Am Freibad in Fürstenau besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Archivfoto: Jürgen Ackmann up-down up-down

Wie lange lässt sich der Betrieb im Freibad in Fürstenau ohne große Sanierung noch aufrechterhalten? „Vielleicht zehn Jahre, eher drei“, sagt Planer Christian Bär. Und er stellt eine Zahl in den Raum: 7,7 Millionen Euro netto. Soviel würde eine Rundumerneuerung am Ende etwa kosten - Stand jetzt.