Wie Bautechniker Arnold Tegethoff von der Stadt Fürstenau mitteilte, strebe die Tiefbaufirma an, die Beeinträchtigungen für den Pkw-Verkehr so gering wie möglich zu halten. Allerdings seien zeitweilige Vollsperrungen nicht zu vermeiden.

Ähnlich äußerte sich Stadtdirektor Matthias Wübbel in einer jüngsten Sitzung des Ausschusses des städtischen Bauausschusses. Soweit möglich, solle eine Befahrbarkeit gewährleistet werden. „Eine Vollsperrung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen kann es aber geben“, so Wübbel.

Verkehrsführung in der St.-Georg-Straße

Die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich dauern laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Freitag, 13. Oktober 2023. Erneuert werden Kanalisation und Versorgungsleitungen.

Während dieser Bauphase wird auf einem Teil der St.-Georg-Straße – von der Einmündung der Kirchstraße bis zur Straße An den Schanzen – die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Dort gilt außerdem ein Parkverbot. Im Abschnitt zwischen Kirchstraße und Bahnhofstraße bleibt die St.-Georg-Straße jedoch Einbahnstraße.

Pflaster zwischen Kirche und Gemeindehaus fehlt noch

Ab kommender Woche sollen ebenfalls die noch ausstehenden Pflasterarbeiten zwischen der St.-Georg-Kirche und dem evangelischen Gemeindehaus erledigt werden.

In den nächsten Wochen wird der Bereich zwischen Kirche und Gemeindehaus gepflastert. Foto: Jürgen Schwietert

Die Große Straße ist bis auf ein paar Restarbeiten bis zum Kreuzungsbereich inzwischen fertig. In den kommenden Tagen sollen noch einige Einrichtungsgegenstände aufgestellt werden: Fahrradbügel, Bänke, Bodenlampen und Kinderspielgeräte.

So sieht das Mobiliar in der Großen Straße aus – hier eine Kombination von Sitzbank und Beet. Foto: Jürgen Schwietert

Stadtdirektor Matthias Wübbel geht davon aus, dass die Große Straße ab Mitte Oktober wieder durchgängig befahrbar sein werde. Ab Montag, 16. Oktober 2023, zieht die Baustelle in die Kleine Straße weiter. Auch dort wird dann kräftig gebuddelt.