Bippen ist ebenso Erholungsort wie Wohnort für eine kontinuierlich wachsende Bevölkerung. Foto: Liesel Hoevermann Regionales Raumordnungsprogramm Sandabbau, Windparks: Bippen fürchtet um weitere Entwicklung Von Liesel Hoevermann | 21.07.2023, 12:26 Uhr

Sandabbau in einer Größenordnung von 600 Hektar. Dazu 870 Hektar für neue Windparks? Die Raumordnungspläne des Landkreises Osnabrück stoßen in der Gemeinde Bippen auf Widerstand. Was besonders in der Kritik steht.