Das Schwimmbadteam mit Birgit Möller (Dritte von links) und Maria Kirk (rechts) muss noch auf die geplante Sanierung ihres Freibades warten - hier mit (links) Bauingenieurin Julia Kamotzke von der Verwaltung und Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel. FOTO: Jürgen Ackmann Sanierung verschoben Fürstenau muss 800.000 Euro Fördergeld für Freibad ausschlagen Von Jürgen Ackmann | 01.06.2022, 15:09 Uhr

Manchmal geht es nicht anders: 800.000 Euro könnte die Samtgemeinde Fürstenau an Fördergeld für die Sanierung des Freibades in Fürstenau bekommen. Der Haken: Das Geld müsste bis Dezember 2023 verbaut sein. Das ist für die Kommune nicht umsetzbar. Warum das so ist und wie es weitergeht.