Ruhe vor dem Ansturm: Früh am Morgen ist es noch ruhig im Freibad in Fürstenau. Die Schwimmmeister freuen sich bereits auf zusätzliche Gäste aus Berge und Bippen, die kostenlos mit dem Badebus anreisen können. FOTO: Jürgen Ackmann up-down up-down Für Familien aus Berge und Bippen Kostenloser Badebus zum Freibad in Fürstenau Von Jürgen Ackmann | 04.07.2022, 15:51 Uhr

Das Freibad in Bippen wird 2022 wohl nicht mehr öffnen. Auch das Bad in Nortrup ist eine Baustelle. Wohin also zum Baden fahren? Nach Fürstenau. Die Meurer-Stiftung und die Kommunen finanzieren für Familien aus Berge und Bippen einen kostenlosen Badebus. Alles zu den Zeiten und Abfahrorten.