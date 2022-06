Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Samtgemeinde Fürstenau Peter Selter steht Rede und Antwort 02.11.2006, 23:00 Uhr

Der neue Samtgemeindebürgermeister Peter Selter bietet heute, Freitag, 3. November, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr in Fürstenau seine erste Bürgersprechstunde im Alten Rathaus am Markt an.