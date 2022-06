Neben den Wahlen beschäftigten sich die Grünen auch mit den „vermehrt gestellten Bauanträgen“ für Großmastanlagen im Landkreis Osnabrück. Aus diesem Grunde sei beschlossen worden, dem Umweltforum Osnabrück-Land eine Spende von 300 Euro zukommen zu lassen, wie es in einer Mitteilung heißt. „Damit wollen wir dazu beitragen, dass die Belange des Tier- und Naturschutzes vertreten werden können“, betonte Ellen Schurt.

Ursula Oehmann regte weiterhin an, sich in den Räten für die Einführung einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen starkzumachen. Gerade jetzt im Frühjahr sei wieder eine erhebliche Katzenschwemme zu befürchten. Wenn nichts unternommen werde, sei Katzenjammer programmiert, so die Grünen-Sprecherin.