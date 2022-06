Der Landfrauenverband des Altkreises Bersenbrück hat in 15 Kindergärten dieses Projekt gestartet, um den Kindern den Bezug zur Landwirtschaft und ihren Produkten wieder näher zu bringen. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und der Leiterin Birgit Ratermann wurden sowohl auf dem Hof Middendorf als auch auf dem Hof Reinermann Kühe, Kälber, Euter und moderne Melkställe bestaunt. Besonders begeistert waren die Kinder natürlich von den kleinen Kälbchen, die mit ihren warmen Mäulern genüsslich an den kleinen Fingern saugten.Dagegen wirken die Kühe schon sehr riesig, besonders, wenn sie im Melkraum stehen und die Kinder von unten zu ihnen aufschauen müssen. Ein laut hallendes "Muh" wirkt dann um so eindrucksvoller.