"Wir sind da, wenn wir gebraucht werden" - Hilfe für Menschen in Not - das ist und bleibt die Aufgabe des Roten Kreuzes

Diese Überschrift stand über den Tätigkeitsbericht des DRK-Kreisverbandes Osnabrück-Nord. Vorsitzender Bernd Heinemann konnte zur diesjährigen Mitgliederversammlung, die in Fürstenau stattfand, 200 Mitglieder aus den insgesamt 16 Ortsvereinen hatten sich eingefunden, unter ihnen Helmut Kamlage, der als Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau die Kooperation mit dem DRK als gut bezeichnete. Zu nennen ist u. a. der DRK-Rettungsdienst, der immer unmittelbar zur Stelle ist. Des Weiteren ist das DRK-Träger des Altenpflegeheimes in Fürstenau. Das DRK ist eine der großen humanitären Hilfsorganisationen dieser Welt und in vielen Kriegs- und Katastrophengebieten tätig.

Vorsitzender Bernd Heinemann skizzierte in seinem Bericht ein Jahr, das durch das Ausscheiden des Geschäftsführers und Umbrüche gekennzeichnet war. Die Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Melle - beide Verbände teilen sich die Geschäftsführerin - habe sich als sehr erfolgreich erwiesen.

Mit über 4500 Mitgliedern ist der DRK-Kreisverband Osnabrück-Nord einer der größten Vereine des Altkreises. Trotzdem wirbt er seit 2003 verstärkt um Mitglieder, was dem hauptamtlichen Mitarbeiter Carsten Afflerbach mit Erfolg gelingt. Heinemann appellierte an die Mitglieder, auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda aber auch Aktiv im Bekanntenkreis sich für eine Mitgliedschaft im DRK einzusetzen.

Eine wichtige Aufgabe mit großer Außenwirkung für das DRK haben dDie Helfer und Helferinnen der Bereitschaft, die ihr Domizil in Ankum am Schwedsberg unterhält, leistete insgesamt 6500 Dienststunden. Rechnerisch ist somit jeder der 40 Helfer etwa drei Stunden wöchentlich ehrenamtlich im Dienst. Insgesamt fanden 95 Sanitätsdienste, 18 Einsätze der Rettungsgruppe SEG, 14 Krankentransporte und fünf Übungen statt.

Die Blutspendeaktionen stoßen nach wie vor auf eine große Resonanz; so wurden 112 Termine mit 9085 freiwilligen Spendern fanden statt. Darüber hinaus entwickelten die Ortsvereine vielfältige Aktivitäten zur Unterstützung der verschiedensten Einrichtungen und Bevölkerungsgruppen,. Die Aktivitäten erstreckten sich über Stricknachmittage für die Kleiderkammer, Organisation von Kaffeetafeln und Ausflüge für Senioren, bis hin zu größeren und kleineren finanziellen Spenden für verschiedene Einrichtungen.