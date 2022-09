Rund 1300 Nennungen für die 36 verschiedenen Prüfungen sind für das Spring- und Dressurturnier des RuF Fürstenau eingegangen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Zwei M-Springen als Höhepunkte Reiter ermitteln in Fürstenau ihre Kreismeister Von noz.de | 21.09.2022, 14:53 Uhr

Zum Ende der Freiluftsaison richtet der Reit- und Fahrverein Fürstenau vom 22. bis 25. September 2022 auf der Vereinsanlage Am Gültum in Fürstenau sein traditionsreiches Reitturnier aus. Dabei werden auch die Kreismeistertitel in Dressur und Springen vergeben.