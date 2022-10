In der der Show ‚Abenteuer Weltumrundung von Reiner Meutsch geht es bunt zu. Foto: Fly&Help up-down up-down Erlös für Schulbau in Ruanda 77 Länder per Flugzeug: Show mit Weltenbummler Reiner Meutsch in Quakenbrück Von NOZ | 24.10.2022, 14:12 Uhr

„Abenteuer Weltumrundung.“ So nennt Reiner Meutsch seine Live-Show, die er am 4. November 2022 in Quakenbrück zeigt. Der Begründer der Stiftung „Fly&Help“ und frühere RTL-Moderator wird mit dem Erlös den Ausbau einer Schule in Ruanda unterstützen, an der der Rotary-Club Bersenbrück Altkreis beteiligt ist. Der Eintritt ist frei.