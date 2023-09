Jubiläumsgottesdienst am 3. September Warum Diakon Ralf Mehnert der Gemeinde St. Georg in Fürstenau seit 30 Jahren treu ist Von Maria Kohrmann-Unfeld | 01.09.2023, 10:54 Uhr Fühlt sich wohl in Fürstenau: Ralf Mehnert ist seit 30 Jahren als Diakon in der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Georg tätig. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down

So ein Jubiläum gibt es sicherlich nicht alle Tage: Vor 30 Jahren begann Ralf Mehnert in der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Georg in Fürstenau seinen Dienst als Diakon. Und er ist der Gemeinde bis heute treu geblieben. Wie es dazu kam und was er an der Arbeit in der Gemeinde schätzt, verrät der 62-Jährige im Interview.