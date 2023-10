Alarm um 4.45 Uhr Rätselhafter Pkw-Brand in Fürstenau Von Martin Schmitz | 14.10.2023, 15:06 Uhr In Fürstenau musste die Feuerwehr einen brennenden Pkw löschen. Foto: Feuerwehr Fürstenau up-down up-down

Am frühen Samstagmorgen geriet in Fürstenau ein Pkw in Brand. Die Ursache ist unbekannt.