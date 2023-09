Gegen das Vergessen: Jugendliche reinigen Kriegsgräber in Fürstenau

„Wenn du vor so einem Stein sitzt und siehst, dass der, der da liegt, genauso alt war wie du, dann macht das was mit dir“, sagt Pelle Rössling aus Hamburg, als er vor dem Grabstein eines jungen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg kniet. Mit einer kleinen Bürste reinigte er akribisch jede kleine Ritze und beseitigt so Grünspan, Erde und Moos, das sich über die Jahre auf dem Stein gesammelt hat.

Zusammen mit Pelle Rössling sind noch knapp 30 weiteren jungen Menschen heute auf dem Kriegsgräberfriedhof in Fürstenau. Gemeinsam engagieren sie sich beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge im Projekt „Frieden“ und reinigen unter anderem Grabstätten von Soldaten, die in den Weltkriegen gefallen sind.

Die Gruppe kommt aus allen Teilen Deutschlands und hat eines gemeinsam: „Wir alle wollen, dass so ein Krieg nie wieder passiert. Denn Frieden ist doch das größte Ziel, dass wir alle anstreben.“ erklärt Adrian Lubrich.

Kriegsgräberpflege nur ein Teil des Projektes

In regelmäßigen Abständen treffen sich die jungen Menschen an verschiedenen Orten in Deutschland, um sich nicht nur mit deutscher Geschichte oder Projekten gegen das Vergessen zu beschäftigen, sondern sich auch vor Ort in der Pflege von Kriegsgräbern zu engagieren. An diesem Wochenende ist die Gruppe in der Alten Schule in Settrup untergebracht und verbindet ihren Aufenthalt mit dem Arbeitseinsatz auf dem Neuen Friedhof in Fürstenau.

Teilnahme an internationalen Treffen

Auch Imke Scholle aus Warendorf ist heute in Fürstenau dabei: „Wir Deutschen bringen eine schwierige Geschichte mit, es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen“, sagt sie. Besonders begeistert ist Imke Scholle von den internationalen Treffen, an denen die jungen Menschen für den Volksbund regelmäßig teilnehmen. „Mit Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenzukommen und zu erleben, dass wir alle dasselbe, nämlich Frieden wollen, ist schon beeindruckend.“

Unterstützung von der Feuerwehr und dem Traditionsverband

Unterstützt wird die Gruppe auf dem Neuen Friedhof heute von der Feuerwehr Fürstenau und dem Traditionsverband der Pommernkaserne, die nicht nur mit einem Löschfahrzeug für die Wasserzufuhr sorgen, sondern auch Werkzeug stellen und selber kräftig mit anpacken. „Dass die Jugendlichen sich so einsetzen ist wirklich bemerkenswert. Es ist eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützen“, sagt Guido Bung, der Vorsitzende des Traditionsverbandes.

Ein anderer Blick auf die eigenen Probleme

Und zum Abschluss bringt Pelle es noch einmal auf den Punkt: „Das Leben kommt uns manchmal so schwer vor. Aber wenn du dann siehst, dass die Menschen, die hier begraben sind, teilweise jünger sind als du selber, dann kommen dir deine Probleme wieder ganz klein vor.“