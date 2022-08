In der Maiburg musste die Feuerwehr Bippen den Brand einer Hütte löschen. FOTO: Feuerwehr Bippen up-down up-down Zeugen gesucht Polizei vermutet Brandstiftung bei Feuer in der Maiburg in Bippen Von Martin Schmitz | 05.08.2022, 17:34 Uhr

Die Polizei geht davon aus, dass Brandstiftung Ursache des Feuers am Mittwoch in der Maiburg in Bippen ist. Beinahe wäre es dabei zu einem Waldbrand gekommen.