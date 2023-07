Durch den Kellerbrand wurde das Gebäude in der Hauptstraße in Berge erheblich beschädigt. Foto: Feuerwehr Fürstenau up-down up-down Bewohner retten sich rechtzeitig Polizei sucht Zeugen nach Kellerbrand in Berge Von noz.de | 09.07.2023, 15:28 Uhr

Im Keller eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Berge ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.