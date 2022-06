In Fürstenau stoppte die Polizei einen Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 4,18 Promille. FOTO: Symbolfoto: Uli Deck/dpa Von Geeste nach Fürstenau unterwegs Polizei stoppt Autofahrer mit 4,18 Promille Von Martin Schmitz | 13.06.2022, 11:52 Uhr

Nach einer Fahrt von mindestens 35 Kilometern stoppte die Polizei am Sonntag einen stark alkoholisierten Fahrer in Fürstenau. Aufgefallen war er in Geeste im südlichen Emsland.