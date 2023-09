Die auffallende Häufung von Brandfällen begann in der Nacht zum 7. Juli 2023. In einem Waldstück am Ortsrand ging ein großer aufgeschichteter Holzhaufen in Flammen auf.

Mit viel körperlichem Einsatz konnte die Feuerwehr damals verhindern, dass in der sommerlichen Dürre ein Waldbrand entstand. Sie musste ihre Schläuche zwischen den Bäumen hindurch per Hand verlegen, um an das Feuer heranzukommen.

Zweimal Waldbrandgefahr

Auch am Abend darauf bestand Waldbrandgefahr. Auf dem Campingplatz war ein Wohnanhänger samt einer angebauten Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Aufgestellt war das damals unbewohnte Gefährt am Rande des Platzes zum Wald hin, in den sich die Flammen auszubreiten drohten. Die Feuerwehr bekam das in den Griff.

In der Nacht zu Sonntag waren dann tatsächlich auch Menschen in Gefahr, als im Keller eines Wohnhauses Feuer ausbrach. Die Bewohner konnten sich aber in Sicherheit bringen.

Spätestens da wurden nicht nur die Bippener hellhörig. „Es wird schon darüber geredet, aber es gibt keine Angststimmung im Dorf“, sagte am Tag darauf Bürgermeister Helmut Tolsdorf auf Nachfrage unserer Redaktion.

Den Ermittlungen zufolge könnten keine Zusammenhänge zwischen den drei Bränden begründet werden, teilt die Pressestelle der Polizeiinspektion Osnabrück dazu nun mit.

Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung lägen in keinem der Fälle vor. Aus polizeilicher Sicht handele es sich also um eine zufällige Häufung von Bränden und keinesfalls um eine Brandserie, die von Menschenhand verursacht worden sei.

