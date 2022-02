Sie freuen sich auf viele junge Leute: Ausbildungslotse Stefan Loureiro Silva sowie die Jugendpflegerinnen Kristina Heidemann und Anna Feldmann. FOTO: Maria Kohrmann-Unfeld Tipps für Schulabgänger Hier bekommen Jugendliche in Fürstenau und Merzen Hilfe bei Bewerbungen Von Maria Kohrmann-Unfeld | 22.02.2022, 10:14 Uhr

Das Projekt „Pimp my Bewerbung“ der Samtgemeinden Fürstenau und Neuenkirchen geht in die nächste Runde. Jugendliche, die Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf wünschen, können sich ab sofort kostenlos anmelden oder direkt zu den Terminen kommen.