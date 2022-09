Er wird am Sonntag, 11. September, in den Ruhestand verabschiedet: Pfarrer Hubert Schütte. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down 42 Jahre im Dienst der Kirche Pfarrer Hubert Schütte nimmt in der Schlosskirche in Fürstenau Abschied Von Jürgen Ackmann | 09.09.2022, 13:04 Uhr

Am Sonntag, 11. September 2022, wird Pfarrer Hubert Schütte in den Ruhestand verabschiedet. Der Festgottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Schlosskirche St. Katharina in Fürstenau. Im Anschluss daran ist ab 16 Uhr Gelegenheit zur Begegnung und Beisammensein auf der Schlossinsel. Ein Gespräch vorab.