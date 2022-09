Verabschiedung Pastor Schütte in Fürstenau Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down Fast 25 Jahre war er leitender Pfarrer Pfarrer Hubert Schütte in Fürstenau in den Ruhestand verabschiedet Von Maria Kohrmann-Unfeld | 14.09.2022, 12:22 Uhr

In einem Festgottesdienst in der St. Katharina-Kirche in Fürstenau ist Pfarrer Hubert Schütte in den Ruhestand verabschiedet worden. Seine Nachfolgerin Christiane Becker wird am 9. Oktober in ihr Amt als Pfarrbeauftragte eingeführt.