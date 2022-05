Der Andrang war groß: Den 1. Mai nutzten vor allem viele junge Leute, um einen Abstecher zur Party von Viva Fitness in Berge zu machen. FOTO: Jürgen Ackmann Erstes Studio ohne Personal vor Eröffnung Viva Fitness sorgt mit 1000 Liter Freibier für Partystimmung in Berge Von Jürgen Ackmann | 01.05.2022, 16:00 Uhr

Was für ein Trubel: Den Tag über haben mehr als 1000 Besucher die Party von Viva Fitness auf dem Gelände des Einkaufszentrums in Berge besucht. Das Unternehmen will dort spätestens Anfang Juni sein erstes Fitness-Studio ohne Personal und Trainer eröffnen.