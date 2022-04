Zimmermann Sascha Abraham und Stefanie Rolefs von der Firma Holzraum sind stolz auf das Tiny House „Lisa“ in der Montagehalle der Zimmerei K+S in Bippen. FOTO: Anika Becker Kleines Haus, große Vorschriften Firma Holzraum aus Osnabrück lässt in Bippen Tiny Houses bauen Von Anika Becker | 21.04.2022, 08:17 Uhr

Manchmal kommt eine Zeit, wo der Platz im eigenen Wohnhaus nicht mehr reicht. Eine Möglichkeit, sein Zuhause um Büro oder Gästezimmer zu erweitern, bieten Tiny Houses. In der Zimmerei K&S in Bippen werden diese „kleinen Häuser“ neuerdings in Zusammenarbeit mit dem Start-up Holzraum aus Osnabrück gefertigt.