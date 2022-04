Die Mitglieder des Sozialverbandes in Fürstenau sprachen sich unter der Leitung von Heinz-Jürgen Frantzen (Mitte) für einen Zusammenschluss auf Gemeindeebene aus. FOTO: Jürgen Schwietert Zusammenschluss zum Gemeindeverband? Kein Vorsitzender mehr: Sozialverband in Fürstenau droht das Aus Von Jürgen Schwietert | 05.04.2022, 13:42 Uhr

Der Sozialverband in Fürstenau findet keinen neuen Vorsitzenden. Er strebt nun einen Zusammenschluss mit den Ortsverbänden in Berge und Bippen sowie Schwagstorf zu einem Gemeindeverband an. Die ersten Weichen dafür sind gestellt.