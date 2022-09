Solche Bilder wird es nicht mehr vom Offroad-Park auf dem Gelände des Fürsten Forest geben. Foto: Fürsten Forest up-down up-down Nach Urteil des Verwaltungsgerichtes Fürsten Forest: Umweltforum weist Kritik von Dobelmann zurück – der bleibt dabei Von Jürgen Ackmann | 05.09.2022, 16:05 Uhr

Das Verwaltungsgericht in Osnabrück hat entschieden, die Diskussion hat begonnen. Nach der Aufhebung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für den Offroad-Park in Fürstenau gibt es Gesprächsbedarf. Was Umweltforum, Landkreis und der Fürsten Forest Powerpark sagen.