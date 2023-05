Jede Menge Trödel, Kleidung, Haushaltswaren, Werkzeug, Fahrrädern und vieles andere wird beim Floh- und Trödelmarkt in Berge angeboten. Archivfoto: Jürgen Schwietert up-down up-down Schnäppchenjagd in der Dorfmitte Floh- und Trödelmarkt in Berge: Noch Anmeldungen möglich Von Jürgen Schwietert | 08.05.2023, 18:08 Uhr

Schnäppchenjäger, aufgepasst! Am Sonntag, 14. Mai 2023, wird in der Dorfmitte von Berge wieder gefeilscht, was das Zeug hält. Die Werbegemeinschaft richtet ihren Floh- und Trödelmarkt aus.