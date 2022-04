Im Neubau des St.-Reginen-Stiftes in der Fürstenauer Stadtmitte ist das Bildungszentrum eingezogen. FOTO: Niels-Stensen-Bildungszentrum Neue Räume im St.-Reginen-Stift Niels-Stensen-Bildungszentrum eröffnet Außenstelle in Fürstenau Von noz.de | 13.04.2022, 16:08 Uhr

Das Niels-Stensen-Bildungszentrum Osnabrück ist jetzt an einem weiteren Standort vertreten. Die neue Außenstelle des Aus-, Fort- und Weiterbildungszentrums für Gesundheitsberufe am Pflegezentrum St.-Reginen-Stift in Fürstenau soll den Auszubildenden aus dem Nordkreis und den angrenzenden Regionen kürzere Wege ermöglichen.