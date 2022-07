Die Problematik mit dem Hohen Tor werde die Stadt Fürstenau auch 2012 weiterverfolgen. In diesem Jahr gebe es aber auch wieder zahlreiche positive Ereignisse. Dabei ragten die Messe Forest Spring und das Jubiläum 125 Jahre Feuerwehr Fürstenau heraus. Mit dem 50-jährigen Bestehen des Stammes Armin der Pfadfinder werde es auch wieder einen runden Geburtstag zu feiern geben.

Unvergessen vor allem bei der Jugend sei auch der Abriss des ehemaligen Lagers Hustede und der Neubau der Postenbörse an gleicher Stelle. Die Mitglieder der Kirchengemeinde vergäßen bestimmt nicht ihr Pfarrfest in Hartlage .

Spende für die Feuerwehr

Zum Abschluss des Empfangs wünschten Herbert Gans und Peter Selter allen ehrenamtlich Tätigen weiterhin ein glückliches Händchen und viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

Hingewiesen wurde, wie in den Vorjahren auch, auf den am Ausgang stehenden Zylinder, mit dem um eine Zuwendung gebeten wurde. In diesem Jahr ist sie gedacht für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenau.

Mit einem Dank an die vielen fleißigen Helfer leitete der Bürgermeister über zu einem kleinen, von der Bäckerei West gelieferten Imbiss. Zuvor aber trat noch einmal der Feuerwehrmusikzug in Aktion. Dabei wurde stimmgewaltig mitgesungen.