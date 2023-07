Ein Outdoor-Café eröffnen Cora Mette und Udo Pooschke in Berge. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Vegane und vegetarische Speisen Neues Outdoor-Café mit Kunstgalerie eröffnet am 23. Juli 2023 in Berge Von Jürgen Ackmann | 21.07.2023, 13:43 Uhr

Es ist ein besonderes Projekt: Auf ihrem 3,2 Hektar großen Hof in der Neustadt in Berge eröffnen Cora Mette und Udo Pooschke am 29. Juli 2023 ihr Outdoor-Café „Momentlichkeiten“. Das Sahnehäubchen: eine Kunstgalerie in der Diele des Fachwerkhauses.