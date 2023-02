Auf einer Grünfläche zwischen der B214 und dem westlichen Schlossteich entsteht der spezielle Parcours für Mountainbiker und BMX-Fahrer. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Nach den Baggern kommen die Bikes Baustart für den Pumptrack in Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 16.02.2023, 12:17 Uhr

In Fürstenau haben die Bauarbeiten für den Pumptrack begonnen. In den kommenden Wochen werden damit Pläne des Jugendparlament der Samtgemeinde Fürstenau umgesetzt. Die Jugendlichen in der Region können also schon ihre Bikes aus Vordermann bringen.