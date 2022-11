Das Team der Grafelder Heimatpost. Foto: Maria Evers-Brunegraf up-down up-down Aufruf für 2023 Neues Redaktionsteam bringt Heimatpost für Grafeld heraus Von Maria Evers-Brunegraf | 27.11.2022, 07:43 Uhr

Passend zum 1. Advent ist in Grafeld die Heimatpost verteilt worden. Das neue Redaktionsteam mit Ann Oldiges, Kerstin Stolte und Maria Brunegraf hat in den vergangenen Monaten viel Zeit investiert um zu recherchieren, Fotos zu besorgen und Texte zu verfassen. Und es denkt schon an 2023.