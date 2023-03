Bei den Dreharbeiten im Gefängnishotel in Fürstenau: „Amtsobergefängnisrat“ Werner Pries (links) mit dem NDR-Team. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Fernsehteam hinter Gittern NDR zeigt Beitrag über das Gefängnishotel in Fürstenau Von Jürgen Ackmann | 16.03.2023, 13:51 Uhr

Berichte im Fernsehen, Artikel in überregionalen Zeitungen: Das Team des Gefängnishotels auf der Schlossinsel in Fürstenau kann sich nicht über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. In dieser Woche war nun ein Team vom NDR vor Ort. Der Beitrag wird am 18. März 2023 ausgestrahlt.