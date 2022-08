Das Team: Nadja Rudi (rechts) wird vom 1. Oktober an Kristina Heidemann als Jugendpflegerin in der Samtgemeinde Fürstenau unterstützen. Sie arbeitet bereits seit dem 1. Januar 2022 im Rahmen ihres Studiums in der Kommune. FOTO: Jürgen Ackmann up-down up-down Start am 1. Oktober 2022 Nadja Rudi neue Jugendpflegerin in der Samtgemeinde Fürstenau Von Jürgen Ackmann | 08.08.2022, 17:18 Uhr

Noch studiert Nadja Rudi an Berufsakademie in Melle Soziale Arbeit. Sie hat aber bereits ihre erste Stelle sicher. In der Samtgemeinde Fürstenau. Als Jugendpflegerin. Vom 1. Oktober 2022 an wird die 22-Jährige Kristina Heidemann unterstützen. Beide sprühen vor Ideen und Tatendrang, suchen aber noch einen „Bufdi“.