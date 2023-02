Ukrainische Trachten und ukrainische Lieder präsentierten die Sängerinnen bei den Benefizkonzerten. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Benefizkonzerte mit Bach und Bandura Künstler aus der Ukraine sagen Danke in Fürstenau, Bippen und Merzen Von Liesel Hoevermann | 15.02.2023, 10:42 Uhr

Sängerinnen und Musiker aus der ukrainischen Stadt Lwiw bedankten sich mit beeindruckenden Auftritten bei den Menschen in der Samtgemeinde Fürstenau, in Merzen und in Hörstel für die große Spendenbereitschaft in den vergangenen Monaten.