Ihno Tjark Folkerts präsentiert Werke für Violine und rezitiert dazu Erich Kästner und Wilhelm Busch. FOTO: B. Ramsauer Musik trifft Literatur Geiger Ihno Tjark Folkerts gibt zwei Konzerte in Fürstenau Von noz.de | 10.06.2022, 17:53 Uhr

Der Geiger, Schauspieler und Rezitator Ihno Tjark Folkerts präsentiert am Sonntag, 12. Juni 2022, gleich zwei Programm in der St. Georgkirche in Fürstenau. Und in beiden verknüpft er Musik mit Sprache.