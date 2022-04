Die Awigo holt die ausgefallenen Touren am 21. und 22. April nun am Samstag, 7. Mai nach. FOTO: Awigo Ausgefallene Termine Müllabfuhr in Fürstenau, Bippen und Berge wird am 7. Mai nachgeholt Von Jürgen Ackmann | 28.04.2022, 14:25 Uhr

Die am 21. und 22. April in Fürstenau, Bippen und Berge teilweise ausgefallene Abfuhr von Altpapier wird am Samstag, 7 Mai nachgeholt, wie die Awigo mitteilt.