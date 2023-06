In Bippen ist ein Motorrad mit einem Lkw zusammengestoßen. Foto: NWM-TV up-down up-down Motorrad stößt mit Laster zusammen Motorradunfall in Bippen: 19-Jähriger fuhr ohne Führerschein Von Martin Schmitz | 20.06.2023, 16:18 Uhr | Update vor 22 Min.

Der am Dienstagnachmittag in Bippen verunglückte Motorradfahrer hatte keinen Führerschein, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Unfallursache sei vermutlich überhöhte Geschindigkeit.