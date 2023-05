Ein Motorradfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Ursache ungeklärt Motorradfahrer stürzt in Bippen und verletzt sich schwer Von Nina Strakeljahn | 28.05.2023, 11:10 Uhr

Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend in Bippen gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.