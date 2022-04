21 Schulkinder waren es, die von 1961 bis 1965 die weiterführende Schule mit Abschluss Mittlere Reife in Berge besuchten. Die Schüler hatten ihre Klassenräume im heutigen Gebäude der Grundschule an der Antener Straße.

Anfang der 1970er-Jahre war dort noch die Volksschule mit Aufbauzug untergebracht, die Kinder ab dem siebten Schuljahr besuchen konnten. Zuvor hatten sie jeweils die umliegenden Grund- und Volksschulen in den Ortsteilen und Bauernschaften rund um Berge besucht. Eine andere Zeit, ein anderes Schulsystem. War es besser? Da viele der Abgänger von 1965 inzwischen selbst Eltern und sogar Großeltern sind, immer wieder ein Thema zwischen den Generationen.

Der Geschichtsunterricht hörte bei Bismarck auf

Die Erinnerungen an Lehrer und Unterrichtsstunden waren auch bei diesem Klassentreffen natürlich ein Thema. Es mag wohl an dem guten Mathematiklehrer gelegen haben, dass etliche aus der Klasse später eine Banklehre absolvierten. Und es lag wohl am Geschichtsunterricht, dass die Schulabgänger damals so gut wie keine Kenntnisse aus der jüngsten Vergangenheit Deutschlands hatten. Weiter als bis Bismarck ging der Lehrstoff nicht, aus der Nazizeit erfuhren die Kinder der Nachkriegsgeneration damals fast nichts.

Wiedersehen in drei Jahren

Wie der Unterricht in dieser Zeit und in noch früherer Zeit ablief, war ein Thema beim Besuch der ehemaligen Schüler im Meyer-Haus in Berge. Dort ist derzeit die Ausstellung „Schule früher“ zu sehen.