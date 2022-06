Der Vorstand: Heinz Sieve, Heike Slowik, Burgfräulein Lilly- Marleen und Burgherr Karl- Heinz Klatte, Joachim Rodenstein und Sonja Hoffhaus. FOTO: A.nika Franke up-down up-down Mittelalterverein in Fürstenau: Jeder kann mitmachen Ritterturniere und Kostümpartys 07.02.2011, 16:14 Uhr

„Mal was anderes“, dachten sich die Gründer der Tafelrunde Osnabrücker Nordland. Sie suchten nach einem Verein, dem jeder beitreten kann und in dem jeder ungezwungen viel Spaß hat. Schützenvereine gebe es jede Menge in der Region. Einen Verein, der sich dem Mittelalter widmet, so noch nicht. Also gründeten sie kurzerhand selbst einen Mittelalterverein.