Weiterhin bestätigten die Mitglieder die Vorstandsmitglieder Wolfgang Hellmann, Markus Hagen, Jürgen Röwer, Norbert Brüggemann und Ingrid Albers in ihren Ämtern. Neu im Vorstand ist Marlene Heidenescher.

Unterdessen ging Kassenwart Werner Kenning auf die Einnahmen und Ausgaben der beiden Sparten Fußball und Tennis ein. Im Namen des Vorstandes beantragte Ulrich Röwer dann eine moderate Anpassung der Vereinsbeiträge. „Beitragserhöhungen hat es die vergangenen Jahre beim SV nicht mehr gegeben. Darüber hinaus sind die Vereinsbeiträge im Vergleich zu anderen Vereinen in unserer Nähe recht niedrig“, betonte er. Die Versammlung stimmte der Erhöhung mit großer Mehrheit zu. Sie liegt je nach Staffelung und Sparte zwischen einen und drei Euro.

Werner Kenning stellte anschließend das Bauvorhaben „Renovierung des Vorraumes des Sportlerheimes“ vor. Es ist aufgrund der steigenden Energiepreise erforderlich. Inklusive neuer Eingangstür, Fenster und neuen Bodenfliesen belaufen sich die Kosten ohne Eigenleistungen auf etwa 25 000 Euro. Der Kreissportbund (5000 Euro) und die Stadt Fürstenau (25 Prozent der Bausumme) beteiligen sich an den Kosten.

Weiterhin berichtete der Vorsitzende über die Ereignisse der zurückliegenden Saison. Die Sparte „Sportabzeichenabnahme“ feierte ihr 25-jähriges Bestehen. Ein besonderer Dank ging an Franz-Josef Schumacher und Sonja Hopster, die mit Engagement dabei sind. Weitere besondere Veranstaltungen waren das Winterfest, der von Wolfgang Hellmann organisierte Kohlgang sowie die Ehrung mit der EON-Avacon Trophine. Diese Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Fußballverband und der Firma EON an Vereine vergeben, die sich im Mädchenfußball besonders engagiert haben.

Nach einem Dank für die Arbeit schlossen sich die Berichte der Mannschaften und Spartenleiter an. Über die Sportabzeichenabnahme berichtete Thorsten Kühn. Für die Fußballabteilung gab zunächst Ingmar Albers Auskunft, der sich unter anderem im Namen der ersten Mannschaft bei der Zweiten angesichts des Verletzungspechs für die personelle Unterstützung bedankte. Vereinsinterner Torschützenkönig wurde Julian Sülthaus. Spieler des Jahres ist Walter Ochs. Beim ersten Damenteam war Verena Busch besonders erfolgreich, wie Ludger Diersen berichtete. Die Trainingsfleißigste war Andrea Wessendorf.