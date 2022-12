Heidi Brands, Nicole Müncher und Brigitte Stöckel überreichen die Spende an Helga Lübke und Renate Evers von der Tafel in Fürstenau. Foto: Firma Stöckel up-down up-down Auf Wichtelgeschenke verzichtet Mitarbeiter von Stöckel spenden für die Tafel in Fürstenau Von noz.de | 29.12.2022, 11:41 Uhr

Eine schöne Idee: Die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung der Firma Stöckel in Bippen haben für die Tafel in Fürstenau eine abteilungsübergreifende Spendenaktion gestartet. Die benötigt das Geld dringend.