Millimeterarbeit war bei der Platzierung des letzten neuen Brunnenhauses gefragt. Mit dem 20 Tonnen schweren Gebäude am Kran mussten alle Beteiligten technisches Geschick und Zielgenauigkeit unter Beweis stellen.

Das neue Gebäude beendete auch für den sechsten und letzten Ohrter Brunnen die oberirdische Sanierung. Als sogenannter artesischer Brunnen erforderte er bereits im Vorfeld die besondere Beachtung der Wasserwerker des Verbandes. Artesische Brunnen befinden sich in Senken unterhalb des Grundwasserspiegels. Hier steht das Wasser unter einem Überdruck. Dieser Druck ist so hoch, dass das Wasser nach der Brunnenbohrung von selbst, das heißt ohne Pumpen, bis zur Erdoberfläche oder höher aufsteigen kann. Eine natürliche Eigendynamik, die bereits beim Bau und aktuell bei der Sanierung des Brunnens habe berücksichtigt werden müssen, so der Wasserverband.

Zurzeit wird die unterirdische Einbindung an die vorhandene Rohwasserleitung umgesetzt. Insgesamt fördern die sechs Rohwasserbrunnen in Ohrte jährlich rund zwei Millionen Kubikmeter Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung ins Wasserwerk.