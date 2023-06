In Fürstenau zog sich die Menschenkette von der Schlosskirche über die Große Straße bis zur Kirche St. Georg. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down 375 Jahre Westfälischer Friede Menschen in Fürstenau und Berge setzen Zeichen für den Frieden Von Maria Kohrmann-Unfeld | 31.05.2023, 16:19 Uhr

Nach ökumenischen Gottesdiensten in Fürstenau und Berge zum Thema „375 Jahre Westfälischer Frieden in Münster und Osnabrück“ haben am Pfingstmontag viele Menschen an beiden Orten eine Friedenskette gebildet und damit ein Zeichen für den Frieden gesetzt.