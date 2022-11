Eröffnet: Marleen Vornhold neben ihrem „Selbstbedienungsschränkchen“ an der Straße Zu den Gründen 10 in Bippen. Dort gibt Geschenkartikel, die die 25-Jährige selbst angefertigt hat. Foto: Familie Vornholt up-down up-down Handgemachte Kerzen und Deko-Artikel Klein und fein: Marleen Vornholts neuer Laden zum Selbstbedienen in Bippen Von Maria Kohrmann-Unfeld | 05.11.2022, 15:59 Uhr

Marleens Glanzlichter – so heißt das „Selbstbedienungsschränkchen“, das am Wegesrand Zu den Gründen 10 in Bippen steht. Dort gibt es handgemachte Geschenkartikel von Marleen Vornholt.