Er setzt weiterhin auf Gaslieferungen aus Russland: Marcel Queckemeyer hier vor einer Anlage in Fürstenau. Der Umbruch hin zu alternativen Energien sei von den Altparteien nicht durchdacht und ideologisch gesteuert. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Landtagswahl 2022 Warum AfD-Kandidat Marcel Queckemeyer aus Bippen auf Nord Stream 2 setzt Von Jürgen Ackmann | 28.09.2022, 18:03 Uhr

Die Energieversorgung ist für Marcel Queckemeyer aus Bippen, der für die AfD am 9. Oktober 2022 in den niedersächsischen Landtag einziehen will, eines seiner wichtigsten Themen. Deshalb ist er auch dafür, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben.