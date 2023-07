Marcel Dieckmann ist neuer Inhaber der Zimmerei Wagemester in Fürstenau. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Abschied für Heinz Wagemester Marcel Dieckmann übernimmt Zimmerei Wagemester in Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 31.07.2023, 10:48 Uhr

Die Zimmerei Wagemester am Robert Bosch-Ring in Fürstenau hat einen neuen Inhaber. Heinz Wagemester übergab jetzt seinen Betrieb an Marcel Dieckmann.