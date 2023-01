Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Bippen nach Zeugen. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down 31-Jähriger wollte nur helfen Mann rettet sich in Bippen vor Angreifer in fahrenden Transporter und | 25.01.2023, 18:41 Uhr Von Micha Lemme dpa | 25.01.2023, 18:41 Uhr

Um einen Angreifer abzuwehren hat sich ein Mann am Montag in Bippen in einen vorbeifahrenden Transporter gerettet. Zuvor hatte der Angreifer versucht, eine Frau zu bedrängen.