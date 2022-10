Einer der fünf Männer, die in Fürstenau am 25. September von einem Balkon gestürzt sind, ist verstorben Foto: NWM-TV up-down up-down 3,50 Meter in die Tiefe gefallen Mann aus Fürstenau nach Sturz vom Balkon verstorben Von Jürgen Ackmann | 05.10.2022, 13:42 Uhr

Einer der fünf Männer, die am 25. September 2022 in Fürstenau von einem Balkon in die Tiefe gestürzt sind, ist seinen schwere Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizeiinspektion in Osnabrück mit.